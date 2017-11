Texas/Ataque

O Presidente norte-americano Donald Trump denunciou hoje o ataque no Texas, classificando-o de "horrendo", depois de um homem armado ter matado 26 pessoas no domingo, numa igreja no Texas.

"Os nossos corações estão partidos. Unimo-nos, damos as mãos (...) e apesar das lágrimas e da tristeza, mantemo-nos fortes", disse Trump, em Tóquio, onde se encontra em viagem.

"Este ato diabólico ocorreu quando as vítimas e as suas famílias estavam num local sagrado", sublinhou.