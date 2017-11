Coreia do Norte

A Coreia do Sul anunciou na segunda-feira uma nova vaga de sanções unilaterais contra Pyongyang, na véspera da chegada do Presidente norte-americano Donald Trump, que iniciou uma viagem asiática.

Dezoito banqueiros norte-coreanos sedeados na China, na Rússia e na Líbia, suspeitos de terem participado no programa de armamento norte-coreano, passaram a integrar uma lista negra, segundo um comunicado publicado no portal do Governo sul-coreano.

"Estes indivíduos trabalharam no estrangeiro, representaram os bancos norte-coreanos e estiveram envolvidos no financiamento necessário ao desenvolvimento de armas de destruição maciça", declarou à agência Yonhap um responsável do ministério dos Negócios Estrangeiros.