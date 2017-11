Actualidade

Organizações da área cultural organizam hoje um protesto em Lisboa e outro no Porto, argumentando que a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2018 "confirma a incapacidade de traçar o novo horizonte necessário e urgente" no setor.

Manifestando "profunda insatisfação com o rumo até agora seguido" no setor da Cultura, "e aquilo que este orçamento revela quanto ao futuro", a Plataforma Cultura em Luta apela a organizações e cidadãos para que participem no protesto "A Cultura não se fica", hoje, às 18:00, no Campo das Cebolas, em Lisboa, e à mesma hora, na Praça Carlos Alberto, no Porto.

A Plataforma Cultura em Luta, criada em 2014, é uma associação informal de estruturas de diversos setores da atividade cultural. No Porto, o protesto é organizado pela Associação Cultura acima do Zero.