Texas/Ataque

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou hoje que o tiroteio no Texas, que matou 26 pessoas, não evidencia problemas relacionados com o acesso a armas de fogo, mas sim que o autor do ataque tinha problemas mentais.

"A saúde mental é o problema aqui (...) Não se trata de uma questão ligada às armas", declarou numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, em Tóquio.

No domingo um homem armado de 26 anos matou a tiro 26 pessoas e feriu dezenas de outras numa igreja batista no estado do Texas, tendo sido depois abatido.