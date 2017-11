Actualidade

Os analistas financeiros que acompanham a economia de Moçambique convergem na ideia de que o Governo quer evitar ajudas externas e que as negociações com os credores serão complexas e demoradas, dificultando a retoma económica.

"A nossa estimativa central é que o Governo vá continuar neste caminho de isolamento, acumulando dívidas aos fornecedores e credores, endividando-se fortemente no mercado interno e exacerbando os desequilíbrios macroeconómicos enquanto espera pelas receitas do gás", escreveram os peritos da unidade de análise da revista britânica 'The Economist'.

"A renegociação da dívida poderá ser um processo difícil e demorado, mas que as autoridades locais vão acabar por ter que resolver nos próximos meses dado que Moçambique ainda é um país bastante dependente de ajuda internacional", disse à Lusa o economista-chefe da consultora Eaglestone.