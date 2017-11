Actualidade

A digressão mundial do cantor Ozzy Osbourne, que começa em maio no México e prossegue até 2020, vai passar por Lisboa, no dia 02 de julho do próximo ano, com Judas Priest como convidados, revelou hoje a promotora.

Em comunicado, a Everything is New realçou que o vocalista de Black Sabbath vai celebrar, na Altice Arena, "cinco décadas de atuações ao vivo", no âmbito da digressão mundial "de despedida".

Em palco com Osbourne vão estar os músicos Zakk Wylde, Blasko, Tommy Clufetos e Adam Wakeman.