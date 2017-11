Actualidade

O plano de recuperação (PER) da MSF Engenharia, elaborado com o apoio de assessores independentes, foi aprovado pela maioria dos seus credores (com 66,31% dos votos), anunciou hoje a empresa de construção.

Em comunicado, a empresa salienta que o plano foi aprovado "pela esmagadora maioria dos credores portugueses", com cerca de 90% dos votos dos trabalhadores a favor e apenas nove a votarem contra.

Os credores bancários com representação em Portugal manifestaram, por sua vez, "um apoio esmagador, sendo que praticamente todos votaram favoravelmente" (com uma percentagem de votos contra destes credores inferior a 0,1%).