Actualidade

A polícia federal (FBI) e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos estão a investigar os bancos Credit Suisse, VTB e Paribas pelo alegado envolvimento nos empréstimos secretos em Moçambique, noticia o Wall Street Journal (WSJ).

"O FBI está a investigar se os bancos facilitaram a corrupção ao permitir que as autoridades moçambicanas recebessem dinheiro angariado na venda de dívidas, disseram fontes conhecedoras do processo", lê-se na edição de hoje do WSJ, consultada pela Lusa.

No artigo, os jornalistas escrevem que esta investigação abre uma nova fase no inquérito global ao negócio da dívida moçambicana, cujo âmbito se alarga para eventual corrupção e potenciais acusações criminais, juntando-se às investigações em curso pelos reguladores financeiros dos Estados Unidos, Suíça e Reino Unido.