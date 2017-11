Actualidade

O crescimento da zona euro manteve-se forte no início do último trimestre, com o ritmo da criação de emprego a aumentar ao nível mais alto da década, segundo dados hoje divulgados pelo índice PMI.

O PMI Composto final do IHS Markit para a zona do euro caiu dos 56,7 pontos em setembro para os 56,0 no mês passado, permanecendo, no entanto, acima da marca de 50, que separa crescimento de contração.

"O crescimento da zona do euro manteve o forte ímpeto no início do quarto trimestre. Com a expansão dos novos negócios a aumentar, novembro deverá ser também um bom mês para a atividade empresarial", comentou o economista-chefe do IHS Markit, Chris Williamson.