O ex-deputado da UNITA Fernando Heitor tomou hoje posse como administrador executivo do Banco de Poupança e Crédito (BPC) de Angola e considerou que o programa para a recuperação do banco "tem tudo para dar certo".

Depois de manifestar o seu "profundo agradecimento" por ter sido indicado para este cargo pelo Presidente angolano, João Lourenço, o novo administrador executivo do maior banco público angolano, considerou que o programa existente para a recuperação do BPC "tem tudo para dar certo", necessitando apenas que "as pessoas colocadas tenham suficiente dedicação, lealdade patriótica e apresentem todo o seu saber para a boa concretização do programa".

"Não tenho uma varinha mágica, nós todos vamos ter que nos empenhar. A equipa é grande, foi bem escolhida, tem pessoas com valências técnicas e profissionais muito fortes e também vou fazer a minha parte, procurarei fazê-lo com tudo o que eu tenho de melhor, vou-me empenhar e espero que os outros também se empenhem e acredito que vão se empenhar todos e no final vocês irão fazer o julgamento", frisou o economista.