Incêndios

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, disse hoje que "é preciso compreender qual o projeto do Governo para o funcionamento da Proteção Civil", apontando que esta é uma matéria que "ainda não foi explicada convenientemente".

Em declarações aos jornalistas, à margem de uma visita à escola Dr. Costa Matos, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, e convidada a comentar a escolha de Carlos Mourato Nunes para presidente da Proteção Civil, Catarina Martins disse que "mais importante do que discutir nomes é saber quais os procedimentos que vão ser usados".

"Temos é de olhar bem para que políticas é que vão ser seguidas, se não corremos o risco de mudar nomes e ficar tudo na mesma. Para o BE o mais importante é compreender algo que ainda não foi explicado até agora que é qual é o projeto do Governo para o funcionamento da Proteção Civil", disse a líder bloquista.