Web Summit

A PSP adotou este ano, para a conferência Web Summit, "medidas de segurança adicionais" que passam pela utilização de detetores de metais e aparelhos de raio-X à entrada do evento, anunciou hoje aquela força de segurança.

Em conferência de imprensa para explicar as medidas de segurança para a conferência global de tecnologia Web Summit, que se realiza entre hoje e quinta-feira, em Lisboa, a responsável e comandante do policiamento, subintendente Ana Neri Correia, afirmou que o nível do grau de ameaça não aumentou em relação à edição do ano passado, estando a adoção das medidas adicionais relacionadas com o aumento da dimensão do evento e do número de participantes, cerca de 60.000.

Assim, explicou, todas as pessoas que entrem na conferência têm de passar pela tenda de controlo de segurança da responsabilidade da PSP, onde estão os aparelhos raio-X e os pórticos.