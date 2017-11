Incêndios

Uma Comissão de Defesa dos Agricultores afetados pelos incêndios está a ser criada pela Associação Distrital do Agricultores de Coimbra (ADACO), cabendo-lhe reclamar junto do Governo por "eventuais atrasos" nos pagamentos aos lesados, anunciou hoje a associação.

Em comunicado, a ADACO afirma que, numa reunião com agricultores e produtores florestais afetados pelos incêndios de 15 e 16 de outubro, realizada em Tábua, no domingo, foi criticada "a incapacidade da Zona Agrária do concelho de responder aos inúmeros pedidos dos agricultores para preenchimento do formulário com a descrição dos prejuízos".

A delegação local de Tábua da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC) "só funciona dois dias por semana".