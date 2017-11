Actualidade

A administração da Mystic Invest, dona do Monumental Palace Hotel (MPH), anunciou hoje que rescindiu "com efeitos imediatos" o contrato de empreitada celebrado com o agrupamento de empresas liderado pela Soares da Costa.

Em causa está a empreitada de construção e reabilitação do hotel, localizado na Avenida dos Aliados, no Porto.

A Mystic Invest diz ter notificado no domingo a administração da Soares do Costa da sua decisão de rescisão de contrato, procedendo de seguida "o controlo da obra, tendo convidado de forma ordeira e pacífica, o vigilante presente na obra, e único representante do ACE [Agrupamento Complementar de Empresas] no local, a retirar-se do espaço, o que foi cumprido no final do seu turno, por volta das 18:00", na presença da PSP do Porto.