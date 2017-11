Actualidade

O empresário de Macau Kevin Ho, através da KNJ Investment, concretizou a entrada no Global Media Group, passando a deter uma posição de 30%, um investimento de 15 milhões de euros, anunciou hoje a empresa que detém o Diário de Notícias (DN).

Em comunicado, a Global Media adianta que "os seus acionistas chegaram a acordo com o empresário de Macau Kevin Ho, nos termos do qual" este investidor "aportará ao capital da empresa 'holding' do grupo o montante de 15 milhões de euros, passando o novo investidor a deter 30% do capital social da sociedade".

Segundo a dona do DN, Jornal de Notícias (JN) ou TSF, entre outros, "o capital investido no grupo vai ser utilizado, fundamentalmente, em projetos destinados a reforçar a liderança do grupo no digital e à sua internacionalização, especialmente nas geografias onde se fala português e junto das nossas comunidades no estrangeiro".