Actualidade

A Impresa recebeu, através da subsidiária Impresa Publishing, uma proposta de Luís Delgado para a compra das revistas do grupo, onde se inclui a Visão, que será negociada "com carácter de exclusividade" até ao final do ano.

Numa nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Impresa indica que "a sua subsidiária Impresa Publishing SA recebeu na presente data uma proposta de Luís Jorge Sales Martins Delgado" que será negociada "até ao dia 31 de dezembro de 2017, com carácter de exclusividade".

Em causa está "a eventual aquisição" por uma sociedade a constituir por Luís Delgado das publicações Activa, Caras, Caras Decoração, Courrier Internacional, Exame, Exame Informática, Jornal de Letras, TeleNovelas, TV Mais, Visão, Visão História e Visão Junior.