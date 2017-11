Incêndios

As famílias do concelho de Vila Nova de Poiares atingidas pelos últimos incêndios pagarão a água em função da média de consumo do último ano, anunciou hoje a Câmara Municipal.

Na última reunião, o executivo deste município do distrito de Coimbra, presidido por João Miguel Henriques, "decidiu aplicar a média dos últimos 12 meses para minorar impacto nas famílias".

Indicando que se trata de uma medida extraordinária, aprovada por unanimidade, a autarquia esclarece em comunicado que são abrangidos "todos os consumidores que agora se deparam com um excessivo consumo" de água devido aos fogos de julho, agosto e outubro.