Actualidade

A nova secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), Graça Mira Gomes, prometeu hoje uma relação "transparente" e "não secreta" com os cidadãos, mas tendo como base uma atuação "discreta" por parte dos seus agentes.

A embaixadora Graça Mira Gomes assumiu esta posição no seu discurso de posse em São Bento - ato presidido pelo primeiro-ministro, António Costa.

Esta cerimónia contou também com as presenças da procuradora Geral da República, Joana Marques Vidal, do ex-secretário-geral do SIRP Júlio Pereira e dos ministros da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques, da Justiça, Francisca Van Dunem, e da Administração Interna, Eduardo Cabrita.