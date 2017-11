Incêndios

A Associação das Vítimas do Maior Incêndio de Sempre em Portugal (AVMISP) criticou hoje as ajudas do Estado à economia afetada pelos incêndios de outubro, recusando que os empresários do Interior sejam tratados "como portugueses de terceira".

Os empresários dos concelhos da região Centro devastados pelos fogos, nos dias 15 e 16, "já se sentiam portugueses de segunda por desenvolverem a sua atividade em territórios de baixa densidade, com dificuldade de acesso aos centros de decisão, com parcas vias de acesso", afirma a AVMISP em comunicado.

Os mesmos empresários, segundo a associação, "agora percebem que, perante esta tragédia, de que não tiveram culpa e que resulta da incúria do Estado e sucessivos governos, ainda merecem menos apoio do que aquele que foi atribuído às empresas afetadas pelos incêndios de Pedrógão", que eclodiu nos concelhos de Pedrógão Grande e Góis.