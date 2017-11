Incêndios

O Governo comprometeu-se hoje a aprovar em apenas 20 dias as candidaturas à linha de 100 milhões de euros para apoio a fundo perdido de pequenas empresas afetadas pelos incêndios de outubro.

O Governo vai atribuir 100 milhões de euros a fundo perdido para apoiar as cerca de 500 empresas afetadas pelos incêndios de outubro na região Centro, além de uma linha de crédito de outros 100 milhões, foi hoje anunciado.

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, revelou no parlamento que "hoje mesmo foram publicados avisos de candidatura para a reconstrução das empresas", estando prevista a atribuição de 100 milhões de euros para a reconstrução de cerca das 500 empresas que, segundo dados provisórios do Governo, foram afetadas pelos incêndios de 15 e 16 de outubro, na região Centro.