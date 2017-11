Actualidade

Nove agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) ficaram feridos no domingo, na sequência de confrontos nas bancadas do estádio D. Afonso Henriques, durante o jogo entre o Vitória de Guimarães e o Benfica.

No domingo, com pouco mais de três minutos decorridos do jogo da 11.ª jornada da I Liga, que terminou com vitória por 3-1 dos 'encarnados', mais de uma centena de adeptos do clube minhoto instalados na bancada sul inferior do Estádio D. Afonso Henriques entraram de forma abrupta no relvado, na sequência de uma carga da PSP, que levou a uma interrupção de quase cinco minutos.

Em comunicado, hoje divulgado, a polícia esclarece que confrontos entre dois grupos de adeptos e duas ocorrências de violência contra agentes da autoridade causaram a intervenção policial.