Legionella

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, admitiu hoje que ainda não está esclarecida a origem do foco de infeção com a bactéria 'Legionella pneumophila' no hospital São Francisco Xavier que já provocou dois mortos.

"É prematuro dizer qual é o ponto de infeção", disse Graça Freitas em conferência de imprensa, insistindo em que não é ainda possível identificar uma origem específica da contaminação.

A diretora-geral da Saúde disse que os 29 casos diagnosticados até agora, na sua maioria idosos, eram tanto doentes que estavam a ser assistidos no hospital como acompanhantes que estiveram na zona das urgências e terão sido infetados pela bactéria "em vários locais diferentes", inclusivamente no exterior do edifício, o que, admitiu Graça Freitas, "pode ser compatível com as torres de refrigeração (de ar condicionado)" como fonte de contaminação.