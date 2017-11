Legionella

O Presidente da República lamentou hoje a morte de duas pessoas devido a um surto de infeção com a bactéria 'legionella' no hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, e avisou que "é preciso apurar o que se passou".

Em Mira, à margem de uma visita às zonas do concelho afetadas pelos incêndios que deflagraram em 15 de outubro, Marcelo Rebelo de Sousa garantiu "acompanhar as preocupações do senhor ministro da Saúde relativamente ao surto" de 'legionella'.

"Primeiro é preciso apurar o que se passou", reforçou o chefe do Estado, acrescentado que, de seguida, é preciso "garantir a expectativa de não haver multiplicação de casos".