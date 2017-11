Web Summit

O cientista Stephen Hawking manifestou-se hoje, na Web Summit, otimista sobre o uso que se dará à Inteligência Artificial (IA), mas lançou sérios avisos porque este processo pode ser o "melhor ou o pior para a humanidade".

Através de uma mensagem vídeo, divulgada nos dois ecrãs gigantes do palco principal da cimeira de tecnologia, o renomeado físico teórico e cosmólogo britânico afirmou o seu otimismo e a sua crença de que a IA pode tornar o mundo melhor.

"Apenas necessitamos de estar cientes dos perigos, identificá-los e empregar a melhor prática e gestão e preparar as consequências (da AI) com bastante avanço", comentou o cientista, numa posição divulgada na cerimónia de abertura da Web Summit, que fez esgotar a capacidade de 15 mil pessoas na Altice Arena, no Parque das Nações (Lisboa).