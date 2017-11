Web Summit

O primeiro-ministro considerou hoje que a Web Summit coloca Lisboa pelo segundo ano consecutivo no "coração" do debate sobre os grandes desafios da humanidade, num discurso em que fez rasgados elogios à crescente presença de 'startup' portuguesas.

António Costa falava, em inglês, na parte final da noite da abertura da Web Summit, já após terem passado pelo palco a comissária europeia da concorrência, a dinamarquesa Margrethe Vestagen, e o secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres.

"A Web Summit não torna Lisboa apenas a capital do empreendedorismo em inovação tecnológica. Coloca-a também no coração do debate global sobre os grandes desafios da humanidade: Esperanças, medos, alterações climáticas, inteligência artificial ou combate às desigualdades", declarou o primeiro-ministro.