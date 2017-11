Web Summit

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, ofereceu hoje um astrolábio a Paddy Cosgrave, o fundador da conferência de tecnologia e empreendedorismo Web Summit, que simboliza uma aventura, a par dos descobrimentos.

Medina subiu hoje ao palco da Websummit, ao lado do fundador e do primeiro-ministro, António Costa, para dar as boas-vindas a todos os participantes da conferência naquela que "é também a vossa casa", disse.

"Espero que tenham tempo para conhecer melhor a cidade, senti-la, amá-la e vivê-la como um amigo", disse o presidente da Câmara, dirigindo-se aos participantes em inglês.