Legionella

A administração do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental rejeitou hoje qualquer relação entre o surto de infeção com 'legionella' no hospital São Francisco Xavier, que causou dois mortos, e a capacidade de financiamento e investimentos existente na unidade.

"O Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental esclarece que mantém um contrato de concessão de exploração da unidade de cogeração para fornecimento de energia térmica ao hospital São Francisco Xavier com uma empresa especializada e certificada", refere, num comunicado enviado à agência Lusa.

A administração salienta que o contrato estabelece a "responsabilidade da empresa e as condições em que essa deve ser executada".