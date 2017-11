Mundial2018

A seleção portuguesa de futebol concentrou-se hoje no Estoril, com o defesa Pepe a ser o único que não cumpriu a hora limite das 22:00, devido a um atraso na viagem aérea para Lisboa.

Dos 24 convocados do selecionador Fernando Santos, o central do Besiktas, da Turquia, acabou por ser único que não se juntou aos colegas de equipa dentro da hora limite, mas é esperado ainda hoje na unidade hoteleira em que a comitiva lusa está instalada.

A seleção nacional realiza na terça-feira, às 10:30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, o primeiro treino de preparação para os particulares com Arábia Saudita e Estados Unidos, que servem de 'teste' para a fase final do Mundial2018.