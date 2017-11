Televisão

Quinta temporada da série de sucesso, que conta com o ator português, estreia-se em Portugal no dia 3 de dezembro.

A série, que estreia nos EUA a 29 de novembro, regressa aos ecrãs de televisão em Portugal a 3 de dezembro, às 22h, no canal TVSéries, informou um comunicado ontem divulgado.

O elenco da 5ª temporada de Vikings, série de coprodução entre Irlanda e Canadá, inclui o ator português Albano Jerónimo, que veste a pele de «Euphemius, um ambicioso lutador que pretende dominar a ilha da Sicília».

Na série, a personagem de Albano Jerónimo fala grego arcaico: «Toda esta massa de produção foi massiva para mim, nunca tinha falado grego na vida e tive um ‘coach’ comigo um mês só para isso, além disso filmei em três países distintos: Marrocos, Irlanda e Islândia», recordou o ator, citado pela Lusa.

A série é retomada após «a morte do rei Ragnar (Travis Fimmel) na 4ª temporada, que deixou Lagertha (Katheryn Winnick) no trono, mas a luta pelo poder não vai dar descanso a ninguém, sobretudo com a ameaça e a ambição de Ivar The Boneless (Alex Hogh Andersen), filho de Ragnar, a espreitar na sombra», lê-se no comunicado dos canais TVCine&Series.

Vikings, série escrita e criada pelo britânico Michael Hirst, estreou-se em 2013 e é inspirada em Ragnar Lodbrok (ou Lothbrok), viking que viveu no século IX e cuja história de vida mistura lenda e realidade.