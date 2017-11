Entrevista a Overule

Bruno Castro, DJ português mais conhecido como Overule, é um dos 5 nomeados para o prémio de Best Portuguese Act dos MTV EMAs 2017. Conversámos com ele.

Este ano a festa dos MTV European Music Awards realiza-se dia 12, próximo domingo, em Londres. Votações para o Best Portuguese Act estão abertas até ao próximo dia 11, sábado.

Estavas à espera de receber uma nomeação deste género? Imaginavas-te candidato ao Best Portuguese Act dos MTV EMA 2017?

Sinceramente não. Fiquei até bastante surpreso quando o meu agente me ligou e me deu a novidade. Apesar de não trabalhar em prol de prémios ou nomeações, é óbvio, e estaria a ser hipócrita se não o admitisse, que sabe sempre bem este tipo de reconhecimento do nosso trabalho.

Dás muita importância a este tipo de galardões ou distinções?

Nem por isso. Dou mais importância à qualidade do meu trabalho. Dou importância á opinião geral do meu público e de quem segue o meu trabalho. Dou importância à aprendizagem constante para uma evolução gradual da qualidade do trabalho. Dou importância á longevidade. E dou importância aos amigos e à família.

Quando pensas na MTV, qual a primeira ideia ou memória que te vem à cabeça?

Televisão por satélite, com 16 anos de idade, aos sábados de manhã, colado à TV a ver o Yo! MTV Raps!

O facto de este ser um prémio decidido pelo público… tem um significado especial? Porquê?

Acho que é esse facto que o torna ainda mais especial, porque acaba, de certa forma, por ser um barómetro da opinião pública sobre o teu trabalho.

Se ganhares o título de Best Portuguese Act dos MTV EMAs para 2017 como vais festejar?

Não sei, mas há uma forte hipótese fazer um ‘afterparty’ no ‘rooftop’ do Big Ben [em Londres]! ;).