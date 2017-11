Actualidade

O chefe do Programa Alimentar Mundial da ONU alertou que centenas de milhares de crianças no Iémen vão ficar "à beira da fome", caso a coligação liderada pela Arábia Saudita mantenha bloqueadas as ligações aéreas, terrestres e marítimas ao país.

Numa entrevista à agência Associated Press na segunda-feira, David Beasley disse que cerca de 70% da população iemenita (estimada entre 27 e 28 milhões de pessoas) "não sabe como vai conseguir a sua próxima refeição".

Segundo Beasley, a agência só consegue chegar a sete milhões de iemenitas, "em parte devido à falta de fundos e em parte por falta de acesso".