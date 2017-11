Actualidade

Pelo menos 61 pessoas morreram no Vietname à passagem do tufão Damrey, anunciaram hoje as autoridades, que indicam não estarem previstos impactos na cimeira da APEC, prevista para esta semana, com a presença de líderes mundiais.

"Estamos à procura de 20 pessoas" dadas como desaparecidas, disse à agência AFP um responsável da segurança vietnamita.

A cidade de Danang, que acolhe esta semana o Fórum de Cooperação Económica da Ásia-Pacífico (APEC) sofreu danos menores. Já a vila histórica de Hoi An, património mundial, próxima de Danang, ficou submersa.