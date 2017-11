Actualidade

As jornadas "Antero Hoje", que assinalam os 175 anos sobre o nascimento de Antero de Quental, começam hoje, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, e incluem uma exposição com documentos e artigos do poeta açoriano.

As jornadas anterianas decorrem na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, numa iniciativa da Secretaria Regional da Educação e Cultura dos Açores e da Fundação Calouste Gulbenkian.

São oradores dos Açores António Machado Pires, Urbano Bettencourt, Ana Cristina Gil e Magda Carvalho e, do continente português, participam os conferencistas Eduardo Lourenço, Ana Maria Almeida Martins, Luiz Fagundes Duarte e Guilherme d'Oliveira Martins.