Actualidade

A autarquia da Figueira da Foz adjudicou cerca de 6,5 milhões de euros em três obras de requalificação urbana na zona antiga da cidade, vila de Buarcos e praia do Cabedelo, disse o presidente da Câmara.

"Em termos de obra pública, é uma intervenção significativa. Conseguimos a alocação destas verbas para obra pública que consideramos absolutamente necessária e estruturante para a projeção de outros projetos de ordem particular, como seja a valorização do Cabedelo ou de Buarcos", disse à agência Lusa João Ataíde.

O autarca frisou que todas as três intervenções, adjudicadas na segunda-feira na reunião do executivo, foram apresentadas no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Sustentável [PEDUS], que visam projetos que concorram para a diminuição das emissões de dióxido de carbono (CO2), melhoramento significativo de percursos pedonais ou retirada de automóveis dos núcleos urbanos.