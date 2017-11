Actualidade

A multinacional espanhola do setor energético Iberdrola teve lucros de 2.416,6 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, mais 18,4 % do que no mesmo período de 2016, uma evolução conseguida depois da realização de vários negócios internacionais.

Segundo informação transmitida hoje de manhã à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhola, a empresa explica que a evolução dos resultados foi estimulada pela consolidação da Neoenergía e a fusão da Gamesa com a divisão eólica da Siemens.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) foi de 5.440 milhões de euros, uma redução de 5,1 % em relação ao ano passado, devido aos escassos recursos hidroelétricos em Espanha e às margens reduzidas no negócio liberalizado no Reino Unido.