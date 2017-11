Actualidade

O 27.º Congresso do CDS-PP foi marcado para 10 e 11 de março de 2018, numa reunião do Conselho Nacional centrista na segunda-feira à noite, ficando por decidir o local.

O Conselho Nacional volta a reunir-se no dia 05 de janeiro e até lá as estruturas podem candidatar locais à realização da reunião magna centrista, à semelhança do que aconteceu no último Congresso, em que a escolha recaiu em Gondomar.

A decisão foi tomada por consenso na reunião do Conselho Nacional de segunda-feira à noite, na sede do partido, disse à Lusa fonte oficial.