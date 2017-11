Legionella

(CORREÇÃO) Lisboa, 07 nov (Lusa) - O número de casos diagnosticados de pessoas infetadas com 'legionella', no hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, subiu para 30, informaram na segunda-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS) e o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA).

Num comunicado conjunto enviado na segunda-feira à noite, DGS e INSA indicaram que até às 20:00 de segunda-feira "foram diagnosticados 30 casos de Doença dos Legionários com possível ligação epidemiológica ao Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO) - Hospital de São Francisco Xavier", mais um caso do que o anterior balanço.

Destes 30, dois morreram, também na segunda-feira, um teve alta e os restantes encontram-se internados. "Os doentes são, na sua maioria, idosos com fatores de risco associados, nomeadamente doenças crónicas graves e hábitos tabágicos", indica o comunicado assinado pela diretora da DGS, Graça Freitas, e pelo presidente do INSA, Fernando de Almeida. (Corrige no terceiro parágrafo o nome do presidente do INSA)