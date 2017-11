Mundial2018

Bernardo Silva afirmou hoje que a chegada de novos jogadores à seleção portuguesa de futebol obriga as habituais escolhas de Fernando Santos a "trabalhar ainda mais" e garantiu que vai "dar o máximo" para estar no Mundial2018.

"Depois da nossa qualificação, queremos preparar da melhor forma possível o Campeonato do Mundo. Sabemos que há muitos jogadores novos nesta seleção e isso é uma motivação extra para toda gente dar ainda mais e trabalhar ainda mais", afirmou o médio do Manchester City em conferência de imprensa, minutos antes do primeiro treino de Portugal na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Bernardo Silva mostrou-se satisfeito por ter sido um dos jogadores mais utilizados por Fernando Santos na fase de apuramento e assumiu o desejo de fazer parte da convocatória final para o próximo Mundial, que se vai realizar na Rússia.