Legionella

Apenas uma das quatro torres de arrefecimento do Hospital S. Francisco Xavier, em Lisboa, onde houve um surto de 'legionella', se mantém em funcionamento, tendo sido encerradas as outras três.

Em declarações à agência Lusa, o presidente dos Serviços de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH), Paulo Correia de Sousa, explicou que desde sexta-feira que as equipas destes serviços estão no S. Francisco Xavier a debelar a fonte que julgam ser a origem do surto.

"Desde sexta-feira que nos mantemos no hospital a debelar a fonte [do problema], que julgamos ter encontrado, mas as análises têm o seu tempo de cultura e esperamos comprovar isso nos 10 dias de cada análise", disse à Lusa o responsável.