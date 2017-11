Actualidade

O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, considerou hoje que o problema do crédito malparado na zona euro não está resolvido, apesar de reconhecer que a situação melhorou desde o início do ano.

Draghi, que intervinha numa conferência em Frankfurt, afirmou com base em análises internas do BCE que os bancos com mais crédito malparado emprestam menos do que os bancos com créditos de melhor qualidade e, assim, apoiam menos as empresas e as famílias.

Mas o presidente do BCE reconheceu que os níveis dos bancos maiores da zona euro desceram de 7,5% no início de 2015 para 5,5% dos seus créditos totais atualmente.