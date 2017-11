Mundial2018

A seleção portuguesa de futebol começou hoje a preparar os particulares com Arábia Saudita e Estados Unidos, de preparação para o Mundial2018, com um treino em que Pepe falhou o arranque.

O defesa central do Besiktas não esteve presente nos primeiros 15 minutos da sessão, que foram abertos aos jornalistas, mas, de acordo com fonte da Federação Portuguesa de Futebol, deverá juntar-se aos seus companheiros durante o decorrer do treino.

No período inicial, o selecionador Fernando Santos contou com 23 jogadores, todos sem aparentes limitações, incluindo os estreantes Edgar Ié, Ricardo Fereira, Kevin Rodrigues, Rony Lopes e Gonçalo Paciência.