A cidade de Paris, em França, foi hoje distinguida como a capital europeia da Inovação 2017, na Web Summit, o que lhe garantiu um prémio de um milhão de euros, atribuído pela Comissão Europeia.

A "icapital" deste ano disputava o título com as cidades de Talin, na Estónia, e de Telavive, em Israel, as três finalistas selecionadas de um grupo de dez cidades europeias.

A representante da capital francesa, que recebeu o cheque de um milhão de euros, disse que o valor vai ser investido numa escola pública para que os adolescentes possam "aprender as novas linguagens da tecnologia", formando uma nova geração nesta área.