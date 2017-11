Legionella

O plano de manutenção das torres de arrefecimento do Hospital S. Francisco Xavier (Lisboa), onde houve um surto de 'legionella', implicava análises a cada 15 dias e os últimos resultados estavam todos negativos, segundo as autoridades.

Em declarações à Lusa, o presidente dos Serviços de utilização Comum dos Hospitais (SUCH), Paulo Correia de Sousa, disse que as torres do hospital eram analisadas a cada 15 dias e que não havia registo de "nenhuma positividade (...) desde a última análise".

Segundo o responsável, a última análise tinha sido feita a 16 de outubro, o resultado chegou ao hospital no dia 27 de outubro e era negativo para a presença da bactéria 'legionella', que até ao momento provocou a morte a duas das 30 pessoas infetadas.