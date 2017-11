Actualidade

Pelo menos quatro pessoas, incluindo dois atacantes, morreram hoje e outras vinte ficaram feridas num ataque reivindicado pelo Estado Islâmico (EI) contra o canal privado de televisão Shamshad TV, em Cabul, no Afeganistão, disse fonte oficial.

O porta-voz do Ministério do Interior afegão, Najib Danish, declarou à agência de notícias espanhola EFE que dois seguranças e dois atacantes morreram durante a ação, que acabou com a intervenção das forças de segurança afegãs e depois de três horas de tiroteio no interior do edifício do canal de televisão.

A Shamshad TV informou na rede social Twitter que "pelo menos 20 empregados e jornalistas ficaram feridos", ainda que Danish tenha dito que os quatro feridos são bombeiros que se encontravam no local.