Web Summit

O primeiro-ministro defendeu hoje que a recente crise financeira demonstrou que os problemas são cada vez mais de ordem global e que as respostas exigem empenhamento coletivo e pragmatismo, apontando como exemplo o combate às alterações climáticas.

Estas posições foram assumidas por António Costa no Fórum de Líderes, no início do segundo dia da Web Summit, de acordo com notas da sua intervenção a que a agência Lusa teve acesso.

Nesta reunião, que decorreu à porta fechada, António Costa começou por referir que esta é a segunda vez que a Web Summit acolhe em Lisboa alguns dos "mais brilhantes" pensadores e quadros mundiais para, em conjunto, se analisar e falar sobre a situação do presente e os desafios do futuro a nível mundial.