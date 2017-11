Web Summit

A Web Summit não vive só das atividades diurnas, de noite, os empreendedores juntam-se nos bares de Lisboa - falam de negócios, da capital portuguesa, alguns garantem que é aqui a verdadeira cimeira, outros assumem objetivos diferentes: copos e engates.

Numa normal noite de segunda-feira, a zona do Cais do Sodré já é, de há uns meses para cá, diferente do que era: já há mais pessoas, mais espaços abertos, mais animação. Na primeira Night Summit da edição deste ano, contudo, a sensação era de sexta-feira ou sábado e não de segunda-feira, tal a azáfama de pessoas - o Cais vira 'Caos' do Sodré.

Na Night Summit, evento paralelo à conferência de tecnologia, pretende-se tirar a gravata do fato e conviver com uma cerveja na mão. A reportagem da agência Lusa arrancou no Mercado da Ribeira, espaço dinamizado pela Time Out, e a primeira abordagem foi de Paul, nova-iorquino que está em Lisboa pela primeira vez para participar na Web Summit.