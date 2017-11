Actualidade

A Associação Portuguesa de Conversas de Psicologia (APCP) vai participar num projeto europeu que tem uma verba de um milhão de euros para prevenir todos os tipos de radicalização no contexto prisional e pós-prisional.

O projeto, intitulado Fighting Against Radicalization, envolve nove países da Europa e dez entidades, sendo financiado pela Comissão Europeia com quase um milhão de euros, numa iniciativa de "investigação, intervenção e acompanhamento" na área da radicalização dentro e fora das cadeias, informou hoje o presidente da APCP, Vitor Nuno Anjos, que falava aos jornalistas à margem do 4.º Congresso Nacional Conversas de Psicologia, que decorre em Coimbra.

O protocolo foi assinado na segunda-feira, em Itália - país que coordena o projeto -, e estará em ação até 2020, procurando prevenir a radicalização, seja religiosa, política ou sexual, explanou Vitor Nuno Anjos.