Web Summit

O ex-presidente francês François Hollande defendeu hoje a necessidade de a Europa criar "um modelo de interesse geral" comum, de forma a mobilizar o continente num contexto de transformação tecnológica.

"À escala da Europa é preciso criar um modelo de interesse geral. Desde logo, a primeira dificuldade é definir o que é um serviço público, o que é uma atividade de interesse geral. E proteger essa atividade de interesse geral. Depois, suprimir as barreiras que podem criar constrangimentos e travar o progresso", disse, na Web Summit, a decorrer em Lisboa.

Num painel dedicado à interação entre o social e a tecnologia - "More social good in tech, more tech in social good" - o ex-chefe do Estado francês começou por defender as virtudes da tecnologia "para agir sobre os problemas de interesse geral".