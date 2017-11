Actualidade

O parlamento escocês foi evacuado hoje de manhã, após ter sido encontrado um pacote suspeito, e a polícia encontra-se no local, noticiou a imprensa britânica.

Segundo os relatos, citados pela agência Associated Press, a embalagem foi encontrada nos gabinetes do Partido Conservador, no interior do edifício parlamentar.

A polícia e a equipa de gestão de incidentes estavam a analisar a situação, ao final da manhã.