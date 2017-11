Web Summit

O vice-diretor-geral da comissão Europeia para a Mobilidade e Transporte alertou hoje que "vai ser muito caro" financiar na Europa a transição para uma mobilidade limpa, quantificando em cerca de 70 mil milhões de euros os recursos disponíveis.

"Temos de ser muito honestos com as pessoas, relativamente aos custos [da transição para a mobilidade limpa], mobilizar todos os recursos disponíveis e utilizá-los de forma sensata. A boa notícia é que esses fundos existem", disse Matthew Baldwin, num painel dedicado à transição no setor dos transportes para uma mobilidade de baixa utilização de combustíveis fósseis, integrada na Web Summit, a decorrer em Lisboa.

O responsável europeu disse existirem em vários programas comunitários um total de 70 mil milhões de euros disponíveis mas advertiu que, para ser bem sucedida, ter-se-á que gastar "cada gota desse dinheiro" na transição".